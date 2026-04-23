Меры принудительного исполнения решений – что предусмотрено законом и когда они применяются

В Минюсте напомнили, какие меры могут быть применены к должнику в случае добровольного неисполнения решения.

Специалисты Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины разъяснили, какие меры предусмотрены законодательством в случаях, когда решение не исполняется добровольно. Речь идет о механизмах принудительного исполнения, определенных Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Когда применяется принудительное исполнение

В Минюсте подчеркивают: принудительные меры запускаются только тогда, когда должник не исполняет решение в добровольном порядке. Они направлены на обеспечение реального исполнения судебных и других решений.

Основные меры воздействия на должника

В соответствии со статьей 10 Закона Украины «Об исполнительном производстве», к мерам принудительного исполнения относятся:

обращение взыскания на денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, корпоративные права, а также имущественные права интеллектуальной собственности должника;

взыскание с заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов;

изъятие имущества должника с последующей передачей взыскателю в соответствии с решением;

запрет распоряжаться или пользоваться имуществом, а также установление условий его использования;

другие меры принудительного характера, предусмотренные законом.

В Минюсте подчеркивают, что принудительное исполнение решений является ключевым инструментом обеспечения восстановления нарушенных прав и гарантией того, что судебные решения будут выполнены на практике.

