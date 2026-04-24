Українці можуть повернути частину коштів, витрачених на лікування безпліддя або усиновлення дитини – як це зробити

У ДПС пояснили, які витрати компенсує держава та які документи потрібно подати для отримання знижки.

В Україні громадяни мають можливість частково повернути кошти, витрачені на лікування безпліддя або усиновлення дитини, скориставшись механізмом податкової знижки. Фактично йдеться про повернення частини податку на доходи фізичних осіб, який утримувався із заробітної плати. Про це повідомили в Державній податковій службі України.

Які витрати можна включити до податкової знижки

До податкової знижки дозволяється включати витрати, пов’язані з допоміжними репродуктивними технологіями. Зокрема це стосується екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), медичних обстежень і супутніх послуг.

Також можуть враховуватися окремі витрати, пов’язані з процедурою усиновлення, зокрема сплата державного мита.

Умови отримання податкової знижки

У податковій службі зазначають, що діють чіткі обмеження:

знижка застосовується лише до офіційної заробітної плати;

інші види доходів не враховуються;

загальна сума витрат не може перевищувати третину річної зарплати.

Хто має право на знижку

Скористатися механізмом можуть громадяни, які:

отримували офіційну заробітну плату;

самостійно оплачували медичні послуги або витрати на усиновлення;

мають підтвердні документи щодо витрат.

Як подати документи

Для отримання податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи. Це можна зробити протягом року, що настає після звітного періоду. Наприклад, витрати за 2025 рік декларуються у 2026 році.

Документи для ЕКЗ

До пакета підтверджень входять:

договір із медичним закладом;

платіжні документи (чеки, квитанції, банківські виписки);

прибуткові касові ордери (за наявності);

копії медичних документів або підтвердження надання послуг.

Документи для усиновлення

Потрібно надати:

рішення суду або інший документ про усиновлення;

підтвердження сплати державного мита або інших обов’язкових платежів;

квитанції, чеки або банківські виписки;

інші документи, що підтверджують витрати, пов’язані з процедурою.

У ДПС рекомендують зберігати всі платіжні документи, оскільки саме вони є підставою для повернення коштів.

Податкова знижка дозволяє частково компенсувати витрати на лікування безпліддя або усиновлення та зменшити фінансове навантаження на сім’ї у важливих життєвих ситуаціях.

