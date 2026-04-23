Украинцы могут вернуть часть средств, потраченных на лечение бесплодия или усыновление ребенка – как это сделать

В ГНС пояснили, какие расходы компенсирует государство и какие документы необходимо подать для получения налоговой скидки.

В Украине граждане имеют возможность частично вернуть средства, потраченные на лечение бесплодия или усыновление ребенка, воспользовавшись механизмом налоговой скидки. Фактически речь идет о возврате части налога на доходы физических лиц, который удерживался из заработной платы. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Какие расходы можно включить в налоговую скидку

В налоговую скидку разрешается включать расходы, связанные с вспомогательными репродуктивными технологиями. В частности, это касается экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), медицинских обследований и сопутствующих услуг.

Также могут учитываться отдельные расходы, связанные с процедурой усыновления, в частности уплата государственной пошлины.

Условия получения налоговой скидки

В налоговой службе отмечают, что действуют четкие ограничения:

скидка применяется только к официальной заработной плате;

другие виды доходов не учитываются;

общая сумма расходов не может превышать треть годовой зарплаты.

Кто имеет право на скидку

Воспользоваться механизмом могут граждане, которые:

получали официальную заработную плату;

самостоятельно оплачивали медицинские услуги или расходы на усыновление;

имеют подтверждающие документы о расходах.

Как подать документы

Для получения налоговой скидки необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах. Это можно сделать в течение года, следующего за отчетным периодом. Например, расходы за 2025 год декларируются в 2026 году.

Документы для ЭКЗ

В пакет подтверждающих документов входят:

договор с медицинским учреждением;

платежные документы (чеки, квитанции, банковские выписки);

приходные кассовые ордера (при наличии);

копии медицинских документов или подтверждения оказания услуг.

Документы для усыновления

Необходимо предоставить:

решение суда или другой документ об усыновлении;

подтверждение уплаты государственной пошлины или других обязательных платежей;

квитанции, чеки или банковские выписки;

другие документы, подтверждающие расходы, связанные с процедурой.

В ГНС рекомендуют хранить все платежные документы, поскольку именно они являются основанием для возврата средств.

Налоговая скидка позволяет частично компенсировать расходы на лечение бесплодия или усыновление и уменьшить финансовую нагрузку на семьи в важных жизненных ситуациях.

