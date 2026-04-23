  В Украине

Украинцы могут вернуть часть средств, потраченных на лечение бесплодия или усыновление ребенка – как это сделать

00:06, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ГНС пояснили, какие расходы компенсирует государство и какие документы необходимо подать для получения налоговой скидки.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине граждане имеют возможность частично вернуть средства, потраченные на лечение бесплодия или усыновление ребенка, воспользовавшись механизмом налоговой скидки. Фактически речь идет о возврате части налога на доходы физических лиц, который удерживался из заработной платы. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие расходы можно включить в налоговую скидку

В налоговую скидку разрешается включать расходы, связанные с вспомогательными репродуктивными технологиями. В частности, это касается экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), медицинских обследований и сопутствующих услуг.

Также могут учитываться отдельные расходы, связанные с процедурой усыновления, в частности уплата государственной пошлины.

Условия получения налоговой скидки

В налоговой службе отмечают, что действуют четкие ограничения:

  • скидка применяется только к официальной заработной плате;
  • другие виды доходов не учитываются;
  • общая сумма расходов не может превышать треть годовой зарплаты.

Кто имеет право на скидку

Воспользоваться механизмом могут граждане, которые:

  • получали официальную заработную плату;
  • самостоятельно оплачивали медицинские услуги или расходы на усыновление;
  • имеют подтверждающие документы о расходах.

Как подать документы

Для получения налоговой скидки необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах. Это можно сделать в течение года, следующего за отчетным периодом. Например, расходы за 2025 год декларируются в 2026 году.

Документы для ЭКЗ

В пакет подтверждающих документов входят:

  • договор с медицинским учреждением;
  • платежные документы (чеки, квитанции, банковские выписки);
  • приходные кассовые ордера (при наличии);
  • копии медицинских документов или подтверждения оказания услуг.

Документы для усыновления

Необходимо предоставить:

  • решение суда или другой документ об усыновлении;
  • подтверждение уплаты государственной пошлины или других обязательных платежей;
  • квитанции, чеки или банковские выписки;
  • другие документы, подтверждающие расходы, связанные с процедурой.

В ГНС рекомендуют хранить все платежные документы, поскольку именно они являются основанием для возврата средств.

Налоговая скидка позволяет частично компенсировать расходы на лечение бесплодия или усыновление и уменьшить финансовую нагрузку на семьи в важных жизненных ситуациях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

деньги налоговая ГНС больничные

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]