Украинцы могут вернуть часть средств, потраченных на лечение бесплодия или усыновление ребенка – как это сделать
В Украине граждане имеют возможность частично вернуть средства, потраченные на лечение бесплодия или усыновление ребенка, воспользовавшись механизмом налоговой скидки. Фактически речь идет о возврате части налога на доходы физических лиц, который удерживался из заработной платы. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Какие расходы можно включить в налоговую скидку
В налоговую скидку разрешается включать расходы, связанные с вспомогательными репродуктивными технологиями. В частности, это касается экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), медицинских обследований и сопутствующих услуг.
Также могут учитываться отдельные расходы, связанные с процедурой усыновления, в частности уплата государственной пошлины.
Условия получения налоговой скидки
В налоговой службе отмечают, что действуют четкие ограничения:
- скидка применяется только к официальной заработной плате;
- другие виды доходов не учитываются;
- общая сумма расходов не может превышать треть годовой зарплаты.
Кто имеет право на скидку
Воспользоваться механизмом могут граждане, которые:
- получали официальную заработную плату;
- самостоятельно оплачивали медицинские услуги или расходы на усыновление;
- имеют подтверждающие документы о расходах.
Как подать документы
Для получения налоговой скидки необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах. Это можно сделать в течение года, следующего за отчетным периодом. Например, расходы за 2025 год декларируются в 2026 году.
Документы для ЭКЗ
В пакет подтверждающих документов входят:
- договор с медицинским учреждением;
- платежные документы (чеки, квитанции, банковские выписки);
- приходные кассовые ордера (при наличии);
- копии медицинских документов или подтверждения оказания услуг.
Документы для усыновления
Необходимо предоставить:
- решение суда или другой документ об усыновлении;
- подтверждение уплаты государственной пошлины или других обязательных платежей;
- квитанции, чеки или банковские выписки;
- другие документы, подтверждающие расходы, связанные с процедурой.
В ГНС рекомендуют хранить все платежные документы, поскольку именно они являются основанием для возврата средств.
Налоговая скидка позволяет частично компенсировать расходы на лечение бесплодия или усыновление и уменьшить финансовую нагрузку на семьи в важных жизненных ситуациях.
