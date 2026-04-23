В Україні впроваджують систему онлайн-контролю за гральним бізнесом

18:22, 23 квітня 2026
У Раді обговорили впровадження системи онлайн-моніторингу грального ринку та презентували перший етап
У Комітеті з питань цифрової трансформації відбулася робоча зустріч щодо стану впровадження Державної системи онлайн-моніторингу у сфері азартних ігор (ДСОМ). Захід проведено під головуванням голови Комітету Михайла Крячко. 

Раніше легальний гральний бізнес в Україні працював за принципом подання звітності вже після здійснення операцій, що обмежувало можливості оперативного реагування на можливі порушення.

Запровадження ДСОМ передбачає зміну підходу: контроль переходить до моделі, що базується на аналізі даних у реальному часі. Рішення державних органів ґрунтуватимуться на перевірених цифрових показниках, зокрема щодо ставок, фінансових операцій та ігрових сесій, доступних цілодобово.

ДСОМ є масштабною ІТ-системою, здатною обробляти значний обсяг транзакцій — до 10 тисяч на секунду. Вона забезпечує фіксацію ставок, виплат виграшів і загального фінансового обігу в галузі.

Очікується, що впровадження системи сприятиме ефективнішому моніторингу ринку, а також автоматизації контролю за сплатою податків, зокрема ПДФО, військового збору та розрахунку валового ігрового доходу.

“Державна система онлайн-моніторингу — цифровий інструмент, який має забезпечити прозорість функціонування ринку, належний державний контроль і якісно новий рівень нагляду за діяльністю організаторів азартних ігор. А наша головна мета – це її повноцінна промислова експлуатація”, – зазначив Михайло Крячко.

Учасники заходу провели плідну дискусію щодо:

− розширення можливостей для державних органів, зокрема щодо боротьби зі зловживаннями (паралельні каси, маніпуляції з виграшами);

− боротьби з лудоманією та реалізації політики відповідальної гри;

− захисту персональних даних – система працює із зашифрованими ідентифікаторами, доступ до яких можна отримати лише за офіційним запитом.

Під час зустрічі було презентовано Державну систему онлайн-моніторингу, її функціонал, а також етапи її впровадження. За оцінками ІТ-ринку, повний функціонал системи потребує близько 13 місяців безперервної розробки. Проте поетапний запуск дозволяє вже зараз отримувати реальні дані для ефективного регулювання ринку.

Сьогодні було презентовано перший етап впровадження системи. Команда Мінцифри та ПлейСіті продовжує роботу над другим етапом, а також над питаннями, що були порушені учасниками під час зустрічі.

