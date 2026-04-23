  В Украине

В Украине внедряют систему онлайн-контроля за игорным бизнесом

18:22, 23 апреля 2026
В Раде обсудили внедрение системы онлайн-мониторинга игорного рынка и презентовали первый этап
У Комитете по вопросам цифровой трансформации состоялась рабочая встреча по поводу состояния внедрения Государственной системы онлайн-мониторинга в сфере азартных игр (ДСОМ). Мероприятие прошло под председательством главы Комитета Михаила Крячко.

Ранее легальный игорный бизнес в Украине работал по принципу подачи отчетности уже после осуществления операций, что ограничивало возможности оперативного реагирования на возможные нарушения.

Внедрение ДСОМ предусматривает изменение подхода: контроль переходит к модели, основанной на анализе данных в реальном времени. Решения государственных органов будут основываться на проверенных цифровых показателях, в частности по ставкам, финансовым операциям и игровым сессиям, доступным круглосуточно.

ДСОМ является масштабной ИТ-системой, способной обрабатывать значительный объем транзакций — до 10 тысяч в секунду. Она обеспечивает фиксацию ставок, выплат выигрышей и общего финансового оборота в отрасли.

Ожидается, что внедрение системы будет способствовать более эффективному мониторингу рынка, а также автоматизации контроля за уплатой налогов, в частности НДФЛ, военного сбора и расчета валового игрового дохода.

«Государственная система онлайн-мониторинга — цифровой инструмент, который должен обеспечить прозрачность функционирования рынка, надлежащий государственный контроль и качественно новый уровень надзора за деятельностью организаторов азартных игр. А наша главная цель — это ее полноценная промышленная эксплуатация», — отметил Михаил Крячко.

Участники мероприятия провели продуктивную дискуссию по следующим вопросам:

— расширение возможностей для государственных органов, в частности по борьбе со злоупотреблениями (параллельные кассы, манипуляции с выигрышами);

— борьба с лудоманией и реализация политики ответственной игры;

— защита персональных данных — система работает с зашифрованными идентификаторами, доступ к которым можно получить только по официальному запросу.

В ходе встречи была представлена Государственная система онлайн-мониторинга, ее функционал, а также этапы внедрения. По оценкам ИТ-рынка, полный функционал системы требует около 13 месяцев непрерывной разработки. Однако поэтапный запуск уже сейчас позволяет получать реальные данные для эффективного регулирования рынка.

Сегодня был представлен первый этап внедрения системы. Команда Минцифры и PlayCity продолжает работу над вторым этапом, а также над вопросами, поднятыми участниками во время встречи.

