  1. В Україні

В Україні пропонують виключити норму про повідомлення щодо нерухомості дитини з Сімейного кодексу

19:16, 23 квітня 2026
Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується виключити норму про повідомлення органами опіки щодо нерухомості дитини через її юридичну невизначеність і неякісне формулювання.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення змін до статті 246 Сімейного кодексу України»  № 15191.

Законопроєктом пропонується виключити частину другу статті 246 Сімейного кодексу України, яка, за оцінкою ініціаторів, не відповідає принципу юридичної визначеності, належної ясності викладу та завершеності правового регулювання, а також є неякісно сформульованою, оскільки містить дефініції, відсутні у чинному законодавстві.

Чинна редакція відповідної норми передбачає, що у разі встановлення опіки чи піклування над дитиною, влаштування дитини до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, закладів інституційного догляду та виховання або прийняття рішення про визнання дитини такою, що перебуває у складних життєвих обставинах, орган опіки та піклування надсилає до органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно за місцезнаходженням такого майна, повідомлення про нерухоме майно, право власності або користування яким відповідно до закону чи договору має така дитина.

