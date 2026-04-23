В Украине предлагают исключить норму об уведомлении о недвижимости ребенка из Семейного кодекса

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается исключить норму об уведомлении органами опеки по недвижимости ребенка из-за его юридической неопределенности и некачественной формулировки.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона "О внесении изменений в статью 246 Семейного кодекса Украины" № 15191.

Законопроектом предлагается исключить часть вторую статьи 246 Семейного кодекса Украины, которая, по оценке инициаторов, не соответствует принципу юридической определенности, должной ясности изложения и завершенности правового регулирования, а также некачественно сформулирована, поскольку содержит дефиниции, отсутствующие в действующем законодательстве.

Действующая редакция соответствующей нормы предусматривает, что в случае установления опеки или попечительства над ребенком, устройства ребенка в приемную семью, детского дома семейного типа, учреждений институционального ухода и воспитания или принятия решения о признании ребенка находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, орган опеки и попечительства направляет в орган местонахождением такого имущества, уведомления о недвижимом имуществе, праве собственности или пользования которым в соответствии с законом или договором имеет такой ребенок.

