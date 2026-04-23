Сергій Коваленко призначений заступником голови Держагентства з енергоефективності
19:21, 23 квітня 2026
Він відповідатиме за напрям цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Кабінет Міністрів ухвалив одне кадрове рішення на засіданні 23 квітня.
Сергія Коваленка призначено заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження з питань цифрового розвитку та цифровізації.
