Сергей Коваленко назначен заместителем председателя Госагентства по энергоэффективности
19:21, 23 апреля 2026
Он будет отвечать за направление цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Кабинет Министров принял одно кадровое решение на заседании 23 апреля.
Сергей Коваленко назначен заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению по вопросам цифрового развития и цифровизации.
