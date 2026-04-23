В Україні оновили правила техогляду транспортних засобів: що змінилось

Кабмін вніс комплексні зміни до порядку обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та формування відповідної державної бази даних.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов №137 від 30 січня 2012 року та №512 від 31 травня 2012 року, які регулюють порядок проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів і функціонування загальнодержавної бази даних його результатів. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Змінами уточнено термінологію Порядку проведення обов’язкового технічного контролю, зокрема введено визначення «ЄКМТ — сертифікат придатності до експлуатації транспортного засобу». Водночас встановлено механізм проведення обов’язкового технічного контролю після дорожньо-транспортної пригоди у випадках, коли пошкоджено елементи транспортного засобу, що можуть містити значні або небезпечні недоліки, — до початку або відновлення його експлуатації.

Також удосконалено підстави для виключення виконавців із реєстру суб’єктів проведення ОТК шляхом поширення відповідних критеріїв на протоколи технічного контролю та ЄКМТ-сертифікати, оформлені з порушенням законодавства. Уточнено вимоги до матеріалів фото- та відеофіксації, передбачивши обов’язкове зазначення дати видачі протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу та/або ЄКМТ-сертифіката.

Крім того, запроваджено норми щодо класифікації недоліків транспортних засобів, які передбачають віднесення транспортного засобу до відповідної групи невідповідностей за найбільш значущим недоліком у разі наявності кількох, врахування їх сукупного впливу в межах однієї контрольної ділянки, а також визначення умов експлуатації залежно від рівня виявлених невідповідностей.

Документом також передбачено можливість проведення додаткових перевірок транспортних засобів, а у разі наявності — причепів або напівпричепів, на вимогу замовника, якщо їх планується експлуатувати у країнах, що встановлюють обмеження для в’їзду за дозволами ЄКМТ. За результатами таких перевірок запроваджено видачу ЄКМТ-сертифіката придатності до експлуатації, визначено його форму, строк дії, порядок внесення інформації до загальнодержавної бази даних та підстави недійсності.

Окремо вдосконалено порядок формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю шляхом розширення переліку відомостей, що до неї вносяться, зокрема інформації про номер і дату видачі ЄКМТ-сертифіката, а також уточнення підстав недійсності протоколів обов’язкового технічного контролю та відповідних сертифікатів у разі їх оформлення з порушенням вимог законодавства.

