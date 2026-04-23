  1. В Украине

В Украине обновили правила техосмотра транспортных средств: что изменилось

19:37, 23 апреля 2026
Кабмин внес комплексные изменения в порядок обязательного технического контроля транспортных средств и формирование соответствующей государственной базы данных.
В Украине обновили правила техосмотра транспортных средств: что изменилось
Кабинет Министров внес изменения в постановления №137 от 30 января 2012 года и №512 от 31 мая 2012 года, регулирующие порядок проведения обязательного технического контроля транспортных средств и функционирования общегосударственной базы данных его результатов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменениями уточнена терминология Порядка проведения обязательного технического контроля, в частности, введено определение «ЕКМТ — сертификат пригодности к эксплуатации транспортного средства». В то же время установлен механизм проведения обязательного технического контроля после ДТП в случаях, когда повреждены элементы транспортного средства, которые могут содержать значительные или опасные недостатки, — до начала или восстановления его эксплуатации.

Также усовершенствованы основания для исключения исполнителей из реестра субъектов проведения ОТК путем распространения соответствующих критериев на протоколы технического контроля и ЕКМТ-сертификаты, оформленные с нарушением законодательства. Уточнены требования к материалам фото- и видеофиксации, предусмотрев обязательное указание даты выдачи протокола проверки технического состояния транспортного средства и/или ЕКМТ-сертификата.

Кроме того, введены нормы классификации недостатков транспортных средств, которые предусматривают отнесение транспортного средства к соответствующей группе несоответствий по наиболее значимому недостатку в случае наличия нескольких, учет их совокупного влияния в пределах одного контрольного участка, а также определение условий эксплуатации в зависимости от уровня выявленных несоответствий.

Документом также предусмотрена возможность проведения дополнительных проверок транспортных средств, а в случае наличия прицепов или полуприцепов, по требованию заказчика, если их планируется эксплуатировать в странах, устанавливающих ограничения для въезда по разрешениям ЕКМТ. По результатам таких проверок введена выдача ЕКМТ-сертификата пригодности к эксплуатации, определена его форма, срок действия, порядок внесения информации в общегосударственную базу данных и основания недействительности.

Отдельно усовершенствован порядок формирования общегосударственной базы данных о результатах обязательного технического контроля путем расширения перечня вносимых в нее сведений, в частности информации о номере и дате выдачи ЕКМТ-сертификата, а также уточнения оснований недействительности протоколов обязательного технического контроля и соответствующих сертификатов в случае их оформления с нарушением законодательства.

Кабинет Министров Украины техосмотр авто

