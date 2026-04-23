Кабмін схвалив законопроєкт про звільнення виплат єСадок від оподаткування

Уряд схвалив законопроєкт про звільнення виплат єСадок від оподаткування: їх пропонують не включати до загального оподатковуваного доходу громадян.

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу України щодо виплат «єСадок».

Документом пропонується не включати суму щомісячної грошової виплати «єСадок», яка надається відповідно до законодавства про державну допомогу сім’ям з дітьми, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

У разі ухвалення закону отримувачі цієї допомоги не сплачуватимуть податки з відповідних виплат.

