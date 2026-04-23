Кабмин одобрил законопроект об освобождении выплат еСадок от налогообложения

Правительство одобрило законопроект об освобождении выплат еСадок от налогообложения: их предлагают не включать в общий налогооблагаемый доход граждан.

Кабинет Министров одобрил проект Закона о внесении изменений в статью 165 Налогового кодекса Украины о выплате «еСадок».

Документом предлагается не включать сумму ежемесячной денежной выплаты «еСадок», которая предоставляется в соответствии с законодательством о государственной помощи семьям с детьми, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика.

В случае принятия закона, получатели этой помощи не будут платить налоги с соответствующих выплат.

