В Україні готують комплексні зміни до законодавства про водійські права і реєстрацію транспорту

19:47, 23 квітня 2026
В Україні схвалили законопроєкт, який передбачає комплексне оновлення законодавства про дорожній рух.
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про внесення змін до закону «Про дорожній рух» з метою імплементації європейського законодавства.

Документ передбачає розширення повноважень уряду у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, Кабмін пропонують уповноважити затверджувати зразки та технічні описи бланків національного і міжнародного посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших реєстраційних документів, а також розпізнавального автомобільного знака України.

Також законопроєкт визначає порядок формування, перевірки та використання електронного посвідчення водія і електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вимоги до даних у цих документах, їх оновлення та захист персональних даних. Передбачається і делегування органам місцевого самоврядування повноважень із надання окремих адміністративних послуг у цій сфері.

Крім того, пропонується врегулювати порядок адміністративного оскарження рішень щодо допуску до керування транспортними засобами та їх реєстрації.

Окремі норми законопроєкту спрямовані на приведення українського законодавства у відповідність до вимог ЄС, зокрема щодо класифікації транспортних засобів, запровадження принципу поступового доступу до керування різними категоріями та визначення базових умов допуску водіїв до керування.

