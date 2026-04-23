В Украине готовят комплексные изменения в законодательство о водительских правах и регистрации транспорта
Кабинет Министров одобрил проект закона о внесении изменений в закон "О дорожном движении" с целью имплементации европейского законодательства.
Документ предусматривает расширение полномочий правительства по безопасности дорожного движения. В частности, Кабмин предлагают уполномочить утверждать образцы и технические описания бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и других регистрационных документов, а также опознавательного автомобильного знака Украины.
Также законопроект определяет порядок формирования, проверки и использования электронного водительского удостоверения и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства, требования к данным в этих документах, их обновление и защиту персональных данных. Предполагается и делегирование органам местного самоуправления возможностей по предоставлению отдельных административных услуг в данной сфере.
Кроме того, предлагается урегулировать порядок административного обжалования решений о допуске к управлению транспортными средствами и их регистрации.
Отдельные нормы законопроекта направлены на приведение украинского законодательства в соответствие с требованиями ЕС, в частности, по классификации транспортных средств, введение принципа постепенного доступа к управлению разными категориями и определение базовых условий допуска водителей к управлению.
