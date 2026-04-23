  1. В Україні

Кабмін оновив функціонування «Мрії»: що зміниться для учнів і партнерів

19:55, 23 квітня 2026
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про функціонування освітнього мобільного додатка Мрія та порядку його наповнення контентом.
Кабмін оновив функціонування «Мрії»: що зміниться для учнів і партнерів
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про функціонування освітнього мобільного додатка Мрія, зокрема щодо уточнення переліку заохочень, які надаватимуться учням у зв’язку з використанням Мрія-ID.

Також внесено зміни до Порядку наповнення контентом додатка «Мрія». Уточнено зміст терміна «партнери» та перелік заохочень для учнів.

Крім того, удосконалено механізм відбору суб’єктів господарювання, які мають намір надавати дарунки, інші додаткові блага та знижки у зв’язку з використанням Мрія-ID.

Кабінет Міністрів України

