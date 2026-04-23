Кабмин обновил функционирование «Мрии»: что изменится для учеников и партнеров
19:55, 23 апреля 2026
Кабинет Министров внес изменения в Положение о функционировании образовательного мобильного приложения Мечта и порядке его наполнения контентом.
Кабинет Министров внес изменения в Положение о функционировании образовательного мобильного приложения Мрия, в частности, по уточнению перечня поощрений, которые будут предоставляться учащимся в связи с использованием Мрия-ID.
Также внесены изменения в Порядок наполнения контентом приложения «Мечта». Уточнено содержание термина «партнеры» и перечень поощрений для учащихся.
Кроме того, усовершенствован механизм отбора хозяйствующих субъектов, которые намерены предоставлять подарки, другие дополнительные блага и скидки в связи с использованием Мрия-ID.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.