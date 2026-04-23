Кабмін оновив план заходів цивільного захисту на 2026 рік

Уряд вніс зміни до плану основних заходів цивільного захисту України на 2026 рік, скоригувавши строки проведення окремих перевірок.

Урядом внесено зміни до плану основних заходів цивільного захисту України на 2026 рік. Строк проведення перевірки стану організації роботи з питань цивільного захисту в Міністерстві енергетики України перенесено з лютого на червень 2026 року у зв’язку зі значним додатковим навантаженням на систему реагування Міненерго, що функціонує у складі відповідних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту.

Таке рішення обумовлене впливом надзвичайної ситуації державного рівня воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах, яка потребує концентрації ресурсів і пріоритетного виконання завдань із забезпечення стабільності енергопостачання.

