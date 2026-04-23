Кабмин обновил план мер гражданской защиты на 2026 год

Правительство внесло изменения в план основных мер гражданской защиты Украины на 2026 год, скорректировав сроки проведения отдельных проверок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительством внесены изменения в план основных мер гражданской защиты Украины на 2026 год. Срок проведения проверки состояния организации работы по гражданской защите в Министерстве энергетики Украины перенесен с февраля на июнь 2026 года в связи со значительной дополнительной нагрузкой на систему реагирования Минэнерго, функционирующей в составе соответствующих подсистем единой государственной системы гражданской защиты.

Такое решение обусловлено влиянием чрезвычайной ситуации государственного уровня военного и техногенного характера в электроэнергетических системах, нуждающейся в концентрации ресурсов и приоритетном выполнении задач по обеспечению стабильности энергоснабжения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.