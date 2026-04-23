  1. В Україні

В Україні змінили умови агрогрантів для садівництва, теплиць і сховищ

21:21, 23 квітня 2026
Кабмін оновив правила надання грантів бізнесу, змінивши умови фінансування садівництва, тепличного господарства та будівництва овоче- і фруктосховищ.
Кабінетом Міністрів внесено зміни до постанови від 21 червня 2022 року № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу», якою регулюються механізми державної підтримки підприємців у сфері аграрного виробництва.

Оновлення стосуються одразу кількох ключових напрямів: порядків надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овочесховищ і фруктосховищ.

Зокрема, на нормативному рівні закріплено вимогу щодо ненадання грантів суб’єктам, які перебувають під санкціями Європейського Союзу. Водночас із відповідних порядків виключено положення, що визначали умови дострокового припинення моніторингу отримувачів грантів.

Окремі зміни стосуються тепличного напрямку: вилучено норми щодо кількості модульних теплиць і їх регіонального розподілу, які раніше були визначені у додатку до порядку, у зв’язку з втратою актуальності таких обмежень. Також уточнено напрями витрат, які можуть фінансуватися за рахунок грантових коштів через уповноважені банки.

У частині підтримки інфраструктури зберігання продукції запроваджено градацію місткості овочесховищ і фруктосховищ, що має розширити доступ до державної допомоги для малих виробників і забезпечити їм можливість зберігати вирощену продукцію. Крім того, уточнено алгоритм співфінансування проєктів, що реалізуються за участі грантових коштів.

