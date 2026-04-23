В Украине изменили условия агрогрантов для садоводства, теплиц и хранилищ

21:21, 23 апреля 2026
Кабмин обновил правила предоставления грантов бизнесу, изменив условия финансирования садоводства, тепличного хозяйства и строительства овоще- и фруктохранилищ.
Кабинетом Министров внесены изменения в постановление от 21 июня 2022 г. № 738 «Некоторые вопросы предоставления грантов бизнесу», которым регулируются механизмы государственной поддержки предпринимателей в сфере аграрного производства.

Обновления касаются нескольких ключевых направлений: порядков предоставления грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства, тепличного хозяйства, а также строительства овощехранилищ и фруктохранилищ.

В частности, на нормативном уровне закреплено требование о непредоставлении грантов субъектам, находящимся под санкциями Европейского Союза. В то же время, из соответствующих порядков исключены положения, определяющие условия досрочного прекращения мониторинга получателей грантов.

Отдельные изменения касаются тепличного направления: изъяты нормы относительно количества модульных теплиц и их регионального распределения, ранее определенные в приложении к порядку, в связи с утратой актуальности таких ограничений. Также уточнены направления расходов, которые могут финансироваться за счет грантовых средств через уполномоченные банки.

В части поддержки инфраструктуры хранения продукции введена градация емкости овощехранилищ и фруктохранилищ, что должно расширить доступ к государственной помощи для малых производителей и обеспечить им возможность хранить выращенную продукцию. Кроме того, уточнен алгоритм софинансирования проектов, реализуемых с участием грантовых средств.

