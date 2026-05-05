  1. В Україні

В Одесі група осіб заблокувала автомобіль ТЦК і застосували газ – в результаті втекли 3 військовозобов’язаних

18:48, 5 травня 2026
За даними ТЦК, службовий транспорт зупинили два цивільні автомобілі, після чого стався напад на машину.
Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомило про напад на службовий автомобіль ТЦК, який стався 5 травня в Одесі.

За даними ТЦК, під час перевезення військовозобов’язаних до Одеського мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії два цивільні автомобілі заблокували рух службового транспорту.

Після блокування руху, як стверджують у ТЦК, група невстановлених осіб пошкодила вікна службового автомобіля та розпилила всередину салону газ подразнювальної дії.

У відомстві зазначають, що ці дії створили реальну загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців супроводу та осіб, які перебували в транспорті.

За оцінкою Одеського обласного ТЦК та СП, характер інциденту може свідчити про заздалегідь сплановані дії, спрямовані на сприяння ухиленню від військового обов’язку групі військовозобов’язаних.

У повідомленні зазначається, що троє військовозобов’язаних скористалися ситуацією та втекли з місця події. Також у ТЦК вважають, що подібні дії можуть бути кваліфіковані як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює звернення до правоохоронних органів щодо встановлення всіх осіб, причетних до інциденту, та притягнення їх до відповідальності.

У ТЦК заявляють, що всі учасники події будуть ідентифіковані, а їхні дії отримають правову оцінку відповідно до чинного законодавства України.

