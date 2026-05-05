В Одессе группа лиц заблокировала автомобиль ТЦК и применила газ — в результате сбежали 3 военнообязанных

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщило о нападении на служебный автомобиль ТЦК, которое произошло 5 мая в Одессе.

По данным ТЦК, во время перевозки военнообязанных в Одесский мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии два гражданских автомобиля заблокировали движение служебного транспорта.

После блокирования движения, как утверждают в ТЦК, группа неустановленных лиц повредила окна служебного автомобиля и распылила внутрь салона газ раздражающего действия.

В ведомстве отмечают, что эти действия создали реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих сопровождения и лиц, находившихся в транспорте.

По оценке Одесского областного ТЦК и СП, характер инцидента может свидетельствовать о заранее спланированных действиях, направленных на содействие уклонению от военной службы группе военнообязанных.

В сообщении отмечается, что трое военнообязанных воспользовались ситуацией и скрылись с места происшествия. Также в ТЦК считают, что подобные действия могут быть квалифицированы как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициирует обращение в правоохранительные органы с целью установления всех лиц, причастных к инциденту, и привлечения их к ответственности.

В ТЦК заявляют, что все участники инцидента будут идентифицированы, а их действия получат правовую оценку в соответствии с действующим законодательством Украины.

