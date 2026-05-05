Володимир Зеленський подякував Великій Британії за санкції проти причетних до виробництва російських дронів

20:09, 5 травня 2026
Новий пакет обмежень охоплює 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із виготовленням безпілотників та вербуванням іноземців для війни проти України.
Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за запровадження нового пакета санкцій, спрямованого проти 35 фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва російських дронів і вербування іноземних громадян.

За словами Президента, попри складнощі з доступом до інформації в Росії через відключення інтернету, там відчувають наслідки санкційного тиску.

«Тільки напередодні в Єревані говорили про подальші санкційні кроки партнерів, які потрібні водночас із нашими далекобійними санкціями, і от маємо санкційний крок Британії – серйозний крок», – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що, за наявною інформацією, російська сторона використовувала шахрайські методи для відправлення на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу.

Президент додав, що українські розвідки тривалий час вивчають це питання, і вже цього місяця очікуються нові рішення та подальші санкційні кроки з боку Великої Британії.

За його словами, Росія має відчувати необхідність завершення війни.

санкції Україна Володимир Зеленський Велика Британія

