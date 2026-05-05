Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за санкции против лиц, причастных к производству российских дронов

Новый пакет ограничений охватывает 35 физических и юридических лиц, связанных с производством беспилотников и вербовкой иностранцев для войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за введение нового пакета санкций, направленного против 35 физических и юридических лиц, причастных к производству российских дронов и вербовке иностранных граждан.

По словам Президента, несмотря на сложности с доступом к информации в России из-за отключения интернета, там ощущаются последствия санкционного давления.

«Только накануне в Ереване говорили о дальнейших санкционных шагах партнеров, которые необходимы одновременно с нашими далекоидущими санкциями, и вот мы имеем санкционный шаг Великобритании – серьезный шаг», – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что, по имеющейся информации, российская сторона использовала мошеннические методы для отправки на фронт граждан из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Президент добавил, что украинские спецслужбы длительное время изучают этот вопрос, и уже в этом месяце ожидаются новые решения и дальнейшие санкционные шаги со стороны Великобритании.

По его словам, Россия должна ощущать необходимость завершения войны.

