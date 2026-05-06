Для митниці готують щорічне оцінювання ефективності та систему KPI

Податковий комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №12360, який передбачає внесення змін до Митного кодексу України щодо запровадження KPI для митних органів.

Документ спрямований на впровадження системи оцінки ефективності та результативності роботи митниці з метою підвищення прозорості й підзвітності митних органів, удосконалення управлінських процесів та усунення недоліків у діяльності.

Ініціатори законопроєкту наголошують, що перезавантаження митниці має передбачати не лише кадрові зміни, а й запровадження чітких критеріїв оцінки роботи органу. Саме тому одним із ключових елементів реформи визначено систему KPI.

Водночас, з огляду на гармонізацію українського митного законодавства з європейськими стандартами, конкретні показники ефективності не пропонується закріплювати безпосередньо в законі. Натомість Мінфіну рекомендовано врахувати міжнародні підходи, зокрема механізм оцінювання ефективності митних адміністрацій WCO Performance Measurement Mechanism, розроблений Всесвітньою митною організацією.

Доопрацьована редакція законопроєкту передбачає, що:

оцінювання ефективності та результативності діяльності митних органів проводитиметься щороку за напрямами та KPI, визначеними Мінфіном;

Держмитслужба буде зобов’язана оприлюднювати на своєму офіційному сайті затверджені KPI та звіти про результати внутрішньої оцінки;

між щорічними оцінюваннями здійснюватиметься постійний моніторинг виконання митними органами встановлених показників ефективності.

Як розповідала «Судово-юридична газета», законопроєктами 12359 та 12360 пропонується запровадити оцінку ефективності та результативності діяльності податкових та митних органів з метою підвищення прозорості та підзвітності податкових та митних органів, оптимізації процесів прийняття управлінських рішень, усунення недоліків у діяльності.

Раніше співавтори законопроєктів наголошували, що існуючий спосіб вимірювання ефективності діяльності податкових органів шляхом вимірювання збільшення обсягів надходжень до бюджету не відповідає сучасній практиці і методології оцінки ефективності діяльності податкових органів у розвинених країнах світу. За результатами оцінки ДПС та Держмитслужба будуть складати звіти, які підлягають оприлюдненню на вебсайтах цих органів.

