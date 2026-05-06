Для таможни готовят ежегодную оценку эффективности и систему KPI

Налоговый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №12360, предусматривающий внесение изменений в Таможенный кодекс Украины о введении KPI для таможенных органов.

Документ направлен на внедрение системы оценки эффективности и результативности работы таможни с целью повышения прозрачности и подотчетности таможенных органов, усовершенствования управленческих процессов и устранения недостатков деятельности.

Инициаторы законопроекта отмечают, что перезагрузка таможни должна предусматривать не только кадровые изменения, но и введение четких критериев оценки работы органа. Именно поэтому одним из ключевых элементов реформы определена система KPI.

В то же время, учитывая гармонизацию украинского таможенного законодательства с европейскими стандартами, конкретные показатели эффективности не предлагается закреплять непосредственно в законе. Минфину рекомендовано учесть международные подходы, в частности механизм оценивания эффективности таможенных администраций WCO Performance Measurement Mechanism, разработанный Всемирной таможенной организацией.

Доработанная редакция законопроекта предусматривает, что:

оценка эффективности и результативности деятельности таможенных органов будет проводиться ежегодно по направлениям и KPI, определенным Минфином;

Гостаможслужба будет обязана обнародовать на своем официальном сайте утвержденные KPI и отчеты о результатах внутренней оценки;

между ежегодными оценками будет осуществляться постоянный мониторинг выполнения таможенными органами установленных показателей эффективности.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», законопроектами 12359 и 12360 предлагается внедрить оценку эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов с целью повышения прозрачности и подотчетности налоговых и таможенных органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений, устранения недостатков в деятельности.

Ранее соавторы законопроектов подчеркивали, что существующий способ измерения эффективности деятельности налоговых органов путем измерения увеличения объемов поступлений в бюджет не соответствует современной практике и методологии оценки эффективности деятельности налоговых органов в развитых странах мира. По результатам оценки ГНС и Гостаможслужба будут составлять отчеты, которые подлежат обнародованию на веб-сайтах этих органов.

