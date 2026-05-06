  1. В Украине

Для таможни готовят ежегодную оценку эффективности и систему KPI

17:44, 6 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Раде рекомендовали принять во втором чтении законопроект, предусматривающий введение для таможенных органов системы KPI, ежегодной оценки эффективности и мониторинга результативности их работы.
Для таможни готовят ежегодную оценку эффективности и систему KPI
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №12360, предусматривающий внесение изменений в Таможенный кодекс Украины о введении KPI для таможенных органов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ направлен на внедрение системы оценки эффективности и результативности работы таможни с целью повышения прозрачности и подотчетности таможенных органов, усовершенствования управленческих процессов и устранения недостатков деятельности.

Инициаторы законопроекта отмечают, что перезагрузка таможни должна предусматривать не только кадровые изменения, но и введение четких критериев оценки работы органа. Именно поэтому одним из ключевых элементов реформы определена система KPI.

В то же время, учитывая гармонизацию украинского таможенного законодательства с европейскими стандартами, конкретные показатели эффективности не предлагается закреплять непосредственно в законе. Минфину рекомендовано учесть международные подходы, в частности механизм оценивания эффективности таможенных администраций WCO Performance Measurement Mechanism, разработанный Всемирной таможенной организацией.

Доработанная редакция законопроекта предусматривает, что:

  • оценка эффективности и результативности деятельности таможенных органов будет проводиться ежегодно по направлениям и KPI, определенным Минфином;
  • Гостаможслужба будет обязана обнародовать на своем официальном сайте утвержденные KPI и отчеты о результатах внутренней оценки;
  • между ежегодными оценками будет осуществляться постоянный мониторинг выполнения таможенными органами установленных показателей эффективности.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», законопроектами 12359 и 12360 предлагается внедрить оценку эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов с целью повышения прозрачности и подотчетности налоговых и таможенных органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений, устранения недостатков в деятельности.

Ранее соавторы законопроектов подчеркивали, что существующий способ измерения эффективности деятельности налоговых органов путем измерения увеличения объемов поступлений в бюджет не соответствует современной практике и методологии оценки эффективности деятельности налоговых органов в развитых странах мира. По результатам оценки ГНС и Гостаможслужба будут составлять отчеты, которые подлежат обнародованию на веб-сайтах этих органов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство обнародовало график большой приватизации: в продаже Ocean Plaza и «Украгролизинг»

Большая приватизация 2026: стратегии, санкционные активы и инвестиционные планы.

Мужчина за границей, проживавший в Румынии, получил штраф за неявку в ТЦК — что решил суд

Апелляционный суд отменил штраф за неявку в ТЦК, установив, что повестка не была надлежащим образом вручена истцу.

Регуляторы возглавляют рейтинг зарплат в госсекторе — кто формирует ТОП-5 по уровню оклада

Несмотря на рост зарплат, в государственном секторе наблюдается кадровый дефицит.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Границы квалификации: диверсия, преступные приказы и необходимая оборона в обзоре ВС

От поджогов на железной дороге до ответственности оккупантов за выполнение приказа: мартовский обзор практики КУС ВС демонстрирует подход к преступлениям против нацбезопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]