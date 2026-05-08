В Україні запустили систему, яка показує, скільки заробляють у різних професіях

14:30, 8 травня 2026
В Україні запустили Єдиний реєстр кваліфікацій: можна переглянути професії та зарплати.
Україні запрацював Єдиний реєстр кваліфікацій — Класифікатор професій. Наразі поки що в режимі дослідної експлуатації.

Як зазначили у Верховній Раді, польські колеги оцінили систему як «революційну», створену приблизно у 15 разів дешевше, ніж у них, та в строки, які вважалися недосяжними.

Реєстр дозволяє систематизувати та зберігати інформацію про професії, професійні кваліфікації, професійні стандарти та кваліфікаційні центри.

Система є відкритою для громадян: кожна родина та кожен українець можуть переглядати описи професій і кваліфікацій, включно з інформацією про рівень оплати праці.

Як раніше зазначала голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим для всіх користувачів.

«Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання. Роботодавці – використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників», — пояснила представниця ВРУ.

15 квітня 2025 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні ініційований нею законопроєкт про вдосконалення національної системи кваліфікацій, який згодом підписав Президент. Закон набрав чинності в травні.

Законопроєкт 9630 передбачає розробку професійних стандартів для сучасних професій, упорядкування інформації про кваліфікації, а також усунення морально застарілих та надмірно бюрократизованих процедур на ринку праці. В результаті, система повинна стати більш прозорою та сприяти розвитку ринку праці.

Ключовим аспектом є надання Національному агентству кваліфікацій повноважень щодо створення та ведення Єдиного реєстру кваліфікацій — Класифікатора професій. Закон також передбачає діджиталізацію даних і їх синхронізацію з іншими базами, що забезпечить більш ефективну взаємодію між різними установами.

Основною метою законопроєкту є створення Єдиного реєстру кваліфікацій, який об'єднає існуючі Національний класифікатор професій та Довідник кваліфікаційних характеристик. Автори законопроєкту зазначають, що чинні довідники та класифікатори професій містять застарілу інформацію, не узгоджені між собою і не враховують нові спеціальності, зокрема в IT-сфері чи зелених технологіях. Через це роботодавці часто стикаються зі складнощами у пошуку фахівців і формуванні посадових обов’язків.

Судово-юридична газета

