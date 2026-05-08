В Украине запустили систему, которая показывает, сколько зарабатывают в разных профессиях

14:30, 8 мая 2026
В Украине заработал Единый реестр квалификаций: украинцы смогут просматривать профессии и уровень зарплат

В Украине заработал Единый реестр квалификаций — Классификатор профессий. Сейчас он работает в режиме опытной эксплуатации.

Как отметили в Верховной Раде, польские коллеги оценили систему как «революционную», созданную примерно в 15 раз дешевле, чем у них, и в сроки, которые считались недостижимыми.

Реестр позволяет систематизировать и хранить информацию о профессиях, профессиональных квалификациях, профессиональных стандартах и квалификационных центрах.

Система является открытой для граждан: каждая семья и каждый украинец могут просматривать описания профессий и квалификаций, включая информацию об уровне оплаты труда.

Как ранее отмечала глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, доступ к Реестру будет бесплатным и открытым для всех пользователей.

«Граждане смогут найти адреса квалификационных центров, требования к профессиям и возможности профессионального роста. Работодатели — использовать данные для подбора персонала, формирования должностных инструкций, планирования развития работников», — пояснила представительница ВРУ.

15 апреля 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении инициированный ею законопроект об усовершенствовании национальной системы квалификаций, который впоследствии подписал Президент. Закон вступил в силу в мае.

Законопроект 9630 предусматривает разработку профессиональных стандартов для современных профессий, упорядочение информации о квалификациях, а также устранение морально устаревших и чрезмерно бюрократизированных процедур на рынке труда. В результате система должна стать более прозрачной и способствовать развитию рынка труда.

Ключевым аспектом является предоставление Национальному агентству квалификаций полномочий по созданию и ведению Единого реестра квалификаций — Классификатора профессий. Закон также предусматривает цифровизацию данных и их синхронизацию с другими базами, что обеспечит более эффективное взаимодействие между различными учреждениями.

Основная цель законопроекта — создание Единого реестра квалификаций, который объединит существующие Национальный классификатор профессий и Справочник квалификационных характеристик. Авторы законопроекта отмечают, что действующие справочники и классификаторы профессий содержат устаревшую информацию, не согласованы между собой и не учитывают новые специальности, в частности в IT-сфере или «зеленых» технологиях. Из-за этого работодатели часто сталкиваются с трудностями при поиске специалистов и формировании должностных обязанностей.

