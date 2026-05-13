Ветерани можуть оформити у Дії статус суб’єкта ветеранського підприємництва – покрокова інструкція

Послуга відкриває доступ до державних контрактів, пільгових кредитів і компенсацій.

На порталі «Дія» запустили послугу отримання статусу суб’єкта ветеранського підприємництва. Відтепер увесь процес оформлення відбувається онлайн і займає кілька хвилин. Про це повідомили у Мінветеранів.

Процес отримання статусу повністю цифровізували

У Мінветеранів зазначили, що раніше для отримання статусу потрібно було подавати паперову заяву. Тепер процедура автоматизована: інформація про ветерана та його бізнес підтягуватиметься з державних реєстрів автоматично.

Система самостійно перевірятиме відповідність заявника встановленим умовам через інтеграцію з державними базами даних. Після подання заяви користувач зможе отримати електронний витяг онлайн.

Хто може скористатися послугою

Сервіс доступний для осіб, які мають чинний статус ветерана війни та зареєстрований активний бізнес.

Отримати статус можуть:

фізичні особи-підприємці;

самозайняті особи, які провадять незалежну професійну діяльність;

юридичні особи, якщо всі засновники та кінцеві бенефіціари є ветеранами війни.

Як подати заявку

Для оформлення статусу необхідно авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Для юридичних осіб КЕП має містити код ЄДРПОУ компанії.

Після цього користувачеві потрібно:

обрати послугу «Статус ветеранського підприємництва»;

підтвердити інформацію про заявника;

перевірити дані заяви;

підписати та надіслати її;

дочекатися результату розгляду та отримати витяг у разі позитивного рішення.

Можливі причини відмови

У міністерстві звернули увагу, що система не зможе підтвердити відповідність умовам, якщо інформація в державних реєстрах є застарілою або містить помилки. У такому випадку заявнику рекомендують оновити дані та повторно подати заявку.

Які можливості дає статус

Один ветеран може одночасно мати лише один статус суб’єкта ветеранського підприємництва — або як ФОП чи самозайнята особа, або як учасник юридичної особи.

Отримання статусу відкриває доступ до державних переваг, зокрема до пріоритетних державних контрактів, пільгового кредитування та компенсацій.

