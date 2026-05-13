  1. В Украине

Ветераны могут оформить в «Дии» статус субъекта ветеранского предпринимательства — пошаговая инструкция

13:16, 13 мая 2026
Услуга открывает доступ к государственным контрактам, льготным кредитам и компенсациям.
На портале «Дія» запущена услуга по получению статуса ветерана-предпринимателя. Отныне весь процесс оформления происходит онлайн и занимает несколько минут. Об этом сообщили в Минветеранов.

Процесс получения статуса полностью цифровизирован

В Минветеранов отметили, что ранее для получения статуса нужно было подавать бумажное заявление. Теперь процедура автоматизирована: информация о ветеране и его бизнесе будет подтягиваться из государственных реестров автоматически.

Система самостоятельно будет проверять соответствие заявителя установленным условиям через интеграцию с государственными базами данных. После подачи заявления пользователь сможет получить электронную выписку онлайн.

Кто может воспользоваться услугой

Сервис доступен для лиц, имеющих действующий статус ветерана войны и зарегистрированный активный бизнес.

Получить статус могут:

  • физические лица-предприниматели;
  • самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;
  • юридические лица, если все учредители и конечные бенефициары являются ветеранами войны.

Как подать заявку

Для оформления статуса необходимо авторизоваться на портале «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи. Для юридических лиц КЭП должна содержать код ЕГРПОУ компании.

После этого пользователю необходимо:

  • выбрать услугу «Статус ветеранского предпринимательства»;
  • подтвердить информацию о заявителе;
  • проверить данные заявления;
  • подписать и отправить его;
  • дождаться результата рассмотрения и получить выписку в случае положительного решения.

Возможные причины отказа

В министерстве обратили внимание, что система не сможет подтвердить соответствие условиям, если информация в государственных реестрах устарела или содержит ошибки. В таком случае заявителю рекомендуют обновить данные и повторно подать заявку.

Какие возможности дает статус

Один ветеран может одновременно иметь только один статус субъекта ветеранского предпринимательства — либо как ФЛП или самозанятое лицо, либо как участник юридического лица.

Получение статуса открывает доступ к государственным преимуществам, в частности к приоритетным государственным контрактам, льготному кредитованию и компенсациям.

