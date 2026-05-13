Ветераны могут оформить в «Дии» статус субъекта ветеранского предпринимательства — пошаговая инструкция
На портале «Дія» запущена услуга по получению статуса ветерана-предпринимателя. Отныне весь процесс оформления происходит онлайн и занимает несколько минут. Об этом сообщили в Минветеранов.
Процесс получения статуса полностью цифровизирован
В Минветеранов отметили, что ранее для получения статуса нужно было подавать бумажное заявление. Теперь процедура автоматизирована: информация о ветеране и его бизнесе будет подтягиваться из государственных реестров автоматически.
Система самостоятельно будет проверять соответствие заявителя установленным условиям через интеграцию с государственными базами данных. После подачи заявления пользователь сможет получить электронную выписку онлайн.
Кто может воспользоваться услугой
Сервис доступен для лиц, имеющих действующий статус ветерана войны и зарегистрированный активный бизнес.
Получить статус могут:
- физические лица-предприниматели;
- самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;
- юридические лица, если все учредители и конечные бенефициары являются ветеранами войны.
Как подать заявку
Для оформления статуса необходимо авторизоваться на портале «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи. Для юридических лиц КЭП должна содержать код ЕГРПОУ компании.
После этого пользователю необходимо:
- выбрать услугу «Статус ветеранского предпринимательства»;
- подтвердить информацию о заявителе;
- проверить данные заявления;
- подписать и отправить его;
- дождаться результата рассмотрения и получить выписку в случае положительного решения.
Возможные причины отказа
В министерстве обратили внимание, что система не сможет подтвердить соответствие условиям, если информация в государственных реестрах устарела или содержит ошибки. В таком случае заявителю рекомендуют обновить данные и повторно подать заявку.
Какие возможности дает статус
Один ветеран может одновременно иметь только один статус субъекта ветеранского предпринимательства — либо как ФЛП или самозанятое лицо, либо как участник юридического лица.
Получение статуса открывает доступ к государственным преимуществам, в частности к приоритетным государственным контрактам, льготному кредитованию и компенсациям.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.