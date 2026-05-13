У яких випадках Мін’юст може скасувати державну реєстрацію нормативно-правового акта

Через які порушення або рішення суду нормативно-правовий акт можуть виключити з державного реєстру.

Рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта можуть скасувати з низки підстав, зокрема через судове рішення, порушення вимог законодавства або невідповідність практиці Європейського суду з прав людини. Про це нагадали у Мін’юсті.

Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №731 від 28 грудня 1992 року, рішення про державну реєстрацію може бути скасовано у кількох випадках.

Зокрема, підставою для скасування є:

виявлення обставин, які не були відомі міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції України під час проведення державної реєстрації;

набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта протиправним або нечинним повністю чи частково;

отримання повідомлення від Державна регуляторна служба України про порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики;

висновок Міністерства юстиції України або його міжрегіонального управління про невідповідність акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейський суд з прав людини;

виявлення порушень вимог Положення суб’єктом нормотворення.

Також підставою можуть бути інші обставини, які виникли вже після державної реєстрації нормативно-правового акта.

Скасування державної реєстрації проводить міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Про ухвалене рішення повідомляють суб’єкта нормотворення із зазначенням конкретних причин.

Суб’єкт нормотворення має право оскаржити рішення про скасування державної реєстрації у порядку та строки, визначені законодавством.

Після скасування державної реєстрації нормативно-правовий акт виключають із державного реєстру через 15 днів. Якщо рішення оскаржується, виключення проводять після отримання позитивного висновку за результатами розгляду скарги.

Рішення про скасування державної реєстрації підлягає офіційному опублікуванню.

Після виключення акта з державного реєстру суб’єкт нормотворення зобов’язаний скасувати його протягом п’яти днів з моменту отримання відповідного повідомлення. Копію розпорядчого документа про скасування необхідно направити до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України протягом двох днів.

