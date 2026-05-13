В каких случаях Минюст может отменить государственную регистрацию нормативно-правового акта

17:08, 13 мая 2026
Из-за каких нарушений или решений суда нормативно-правовой акт могут исключить из государственного реестра.
Решение о государственной регистрации нормативно-правового акта могут отменить по ряду оснований, в частности из-за судебного решения, нарушения требований законодательства или несоответствия практике Европейского суда по правам человека. Об этом напомнили в Минюсте.

В соответствии с Положением о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Кабинета Министров №731 от 28 декабря 1992 года, решение о государственной регистрации может быть отменено в нескольких случаях.

В частности, основанием для отмены являются:

  • выявление обстоятельств, которые не были известны межрегиональному управлению Министерства юстиции Украины во время проведения государственной регистрации;
  • вступление в законную силу судебного решения о признании нормативно-правового акта противоправным или недействующим полностью либо частично;
  • получение уведомления от Государственной регуляторной службы Украины о нарушении требований законодательства в сфере государственной регуляторной политики;
  • заключение Министерства юстиции Украины или его межрегионального управления о несоответствии акта Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского суда по правам человека;
  • выявление нарушений требований Положения субъектом нормотворчества.

Также основанием могут быть иные обстоятельства, возникшие уже после государственной регистрации нормативно-правового акта.

Отмену государственной регистрации проводит межрегиональное управление Министерства юстиции Украины. О принятом решении уведомляют субъекта нормотворчества с указанием конкретных причин.

Субъект нормотворчества имеет право обжаловать решение об отмене государственной регистрации в порядке и сроки, определенные законодательством.

После отмены государственной регистрации нормативно-правовой акт исключают из государственного реестра через 15 дней. Если решение обжалуется, исключение проводят после получения положительного заключения по результатам рассмотрения жалобы.

Решение об отмене государственной регистрации подлежит официальному опубликованию.

После исключения акта из государственного реестра субъект нормотворчества обязан отменить его в течение пяти дней с момента получения соответствующего уведомления. Копию распорядительного документа об отмене необходимо направить в межрегиональное управление Министерства юстиции Украины в течение двух дней.

