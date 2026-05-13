До парламенту подали проєкт Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки

У документі передбачені зміни щодо призначення Генпрокурора та реформи ДБР.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про засади державної антикорупційної політики на 2026–2030 роки». Документ отримав реєстраційний номер 15230 та був зареєстрований 13 травня 2026 року.

Йдеться про антикорупційну стратегію, розроблену Національним агентством з питань запобігання корупції спільно з експертами.

Зокрема, на розгляд парламенту подали текст, який НАЗК та експерти підготували й направили уряду ще 2 квітня 2025 року. При цьому до редакції НАЗК жодних змін не вносили.

За словами авторів проєкту, під час підготовки документа НАЗК провело 26 громадських обговорень за участю 790 експертів.

У законопроєкті, зокрема, передбачені положення щодо залучення конкурсної комісії до процедури призначення Генерального прокурора та реформи Державного бюро розслідувань. Як вказується, ці положення відповідають бенчмаркам для вступу України до ЄС, а також грудневому комюніке Качки-Кос.

Крім того, наголошується, що ухвалення цього закону передбачене планом Ukraine Facility, а дедлайн для його прийняття — кінець червня 2026 року.

