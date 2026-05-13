В парламент подали проект Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы

13:27, 13 мая 2026
В документе предусмотрены изменения относительно назначения Генпрокурора и реформы ГБР.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы». Документ получил регистрационный номер 15230 и был зарегистрирован 13 мая 2026 года.

Речь идет об антикоррупционной стратегии, разработанной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции совместно с экспертами.

В частности, на рассмотрение парламента подали текст, который НАПК и эксперты подготовили и направили правительству еще 2 апреля 2025 года. При этом в редакцию НАПК никаких изменений не вносили.

По словам авторов проекта, во время подготовки документа НАПК провело 26 общественных обсуждений с участием 790 экспертов.

В законопроекте, в частности, предусмотрены положения о привлечении конкурсной комиссии к процедуре назначения Генерального прокурора и реформе Государственного бюро расследований. Как указывается, эти положения соответствуют бенчмаркам для вступления Украины в ЕС, а также декабрьскому коммюнике Качки-Кос.

Кроме того, подчеркивается, что принятие этого закона предусмотрено планом Ukraine Facility, а дедлайн для его принятия — конец июня 2026 года.

Верховная Рада Украины законопроект

