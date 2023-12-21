У Бразилії шквалистий вітер здув зі стоянки літак масою 38 тонн: відео

Стихія зрушила з місця та повернула на кілька метрів Boeing 737-700.

Днями у Бразилії вирувала негода. Зокрема, над Буенос-Айресом пройшов шторм, швидкість вітру сягала 150 км/год.

У місцевому аеропорту стихія зрушила з місця та повернула на кілька метрів Boeing 737-700.

Шквалистий вітер здув зі стоянки літак масою 38 тонн. Відео публікують в мережі.

Під час руху літак збив крилом трап, крилом зачепивши будівлю аеропорту. Пошкоджено службові машини та візки, ніхто не постраждав, сам літак отримав пошкодження.

Відео: AviatorsMaldive

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