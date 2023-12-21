В Бразилии шквалистый ветер сдул со стоянки самолет массой 38 тонн: видео

Стихия сдвинулась с места и повернула на несколько метров Boeing 737-700.

На днях в Бразилии бурлила непогода. В частности, над Буэнос-Айресом прошел шторм, скорость ветра достигала 150 км/ч.

В местном аэропорту стихия сдвинулась с места и вернула на несколько метров Boeing 737-700.

Шквалистый ветер сдул со стоянки самолет массой 38 тонн. Видео публикуют в сети.

Во время движения самолет сбил крылом трап, крылом задев здание аэропорта. Повреждены служебные машины и тележки, никто не пострадал, самолет получил повреждения.

Видео: AviatorsMaldive

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