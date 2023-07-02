Румынию спецрейсом покинули 40 работников посольства рф

1 июля спецрейс организовал кремль после приказа МИД Румынии с 8 июня сократить дипломатическое присутствие москвы в Румынии.

Из Бухареста спецрейсом вылетели 40 российских дипломатов и представителей технического персонала посольства россии, а также члены их семей. Об этом сообщает Радио Свобода и пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии.

Так, 1 июля спецрейс организовал кремль после приказа МИД Румынии с 8 июня сократить дипломатическое присутствие москвы в Румынии.

Румынские власти заявили, что на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 техническо-административных сотрудников.

По словам официальных лиц, самолет вылетел с шестичасовой задержкой

8 июня Бухарест призвал москву сократить штат посольства в Румынии на 40 человек. Численность дипломатов и технических сотрудников российского представительства должна быть равна количеству сотрудников дипмиссии Румынии в рф, сообщил тогда румынский МИД.

В общей сложности рф должна была сократить 51 человек, но поскольку не все должности заняты, то Румынию покинули 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа технико-административного персонала. Это более половины штата.

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