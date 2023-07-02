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Румунію спецрейсом залишили 40 працівників посольства рф

08:41, 2 липня 2023
1 липня спецрейс організував кремль після наказу МЗС Румунії від 8 червня скоротити дипломатичну присутність москви у Румунії.
Румунію спецрейсом залишили 40 працівників посольства рф
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Із Бухареста спецрейсом вилетіли 40 російських дипломатів і представників технічного персоналу посольства рф, а також члени їхніх сімей. Про це повідомляє Радіо Свобода та пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.

Так, 1 липня спецрейс організував кремль після наказу МЗС Румунії від 8 червня скоротити дипломатичну присутність москви у Румунії.

Румунська влада заявила, що на борту літака перебували 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників.

За словами офіційних осіб, літак вилетів із шестигодинною затримкою

8 червня Бухарест закликав москву скоротити штат посольства в Румунії на 40 осіб. Чисельність дипломатів і технічних співробітників російського представництва має дорівнювати кількості співробітників дипмісії Румунії в росії, повідомило тоді румунське МЗС.

Загалом рф мала скоротити 51 особу, але оскільки не всі посади зайняті, то Румунію залишили 11 дипломатів і 29 співробітників з числа техніко-адміністративного персоналу. Це понад половина штату.

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