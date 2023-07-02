В США считают, что искусственный интеллект будет иметь фундаментальное влияние на ход войн

В ближайшие 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована.

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки планируют обнародовать новую доктрину по модернизации, которая будет включать использование робототехники и искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает Голос Америки.

Ожидается, что через 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована.

По его словам, США стремятся оптимизировать использование современных технологий, в том числе и искусственного интеллекта, для ведения войны. Это делается, чтобы «умерить войну великих держав». В июне этого года генерал уже поднимал эту тему и заявлял, что ИИ будет иметь «фундаментальное влияние» на военных.

Милли также заявил, что темпы приближения доступа к новым технологиям «стремительно приближается».

«Это технология, которую наши оппоненты будут использовать против нас, и нам будет выгодно добраться туда первыми», - отметил генерал.

Также он добавил, что в ближайшие 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована. Это будет использоваться в беспилотных аппаратах, например в морских, воздушных или наземных.

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