Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин на время военного положения ограничил наценку на отечественные яйца, батон, молоко

Министры приняли постановление, которым ограничили 10% уровень наценки на отечественную муку, батон, яйца категории C1, молоко пастеризованное 2,5% жирности.

На водителя составили протокол по ст. 130 после того, как он не захотел оставлять свой мотоцикл на дороге

Суд пришел к выводу, что владелец мотоцикла не отказывался от медицинского осмотра, а хотел передать мотоцикл товарищу.

Министр экономики Юлия Свириденко дала срочное поручение по проверке Национального агентства по аккредитации: не сделают ли виновными «предшественников»

«Судебно-юридической газете» стало известно, что государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук и нынешний глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк в разное время возглавляли Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, и есть большие риски по объективности результатов проверки НААУ.

ВАКС разрешил заочно расследовать дело экс-нардепа Деркача

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и разрешил специальное досудебное расследование экснардепа Андрея Деркача.

Прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры станет больше – будет новый конкурс

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в САП станет на 7 прокуроров больше

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судья рассказал, как в его суде происходит вмешательство в распределение дел

17:56, 2 июля 2023
Высший совет правосудия попросили разобраться в ситуации, возникшей во Франковском райсуде Львова.
Судья рассказал, как в его суде происходит вмешательство в распределение дел
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Судья Франковского районного суда Львова Василий Кузь обратился в Высший совет правосудия, Совет судей Украины и Офис Генпрокурора с уведомлением о длительном вмешательстве в систему автоматизированного распределения дел суда.

Судья сообщил, что распределение дел во Франковском райсуде происходит достаточно специфически. Так, судья Василий Кузь вместе с некоторыми другими судьями почему-то был исключен из системы документооборота с примечанием «отсутствует специализация». При этом во Франковском суде специализация судей, кроме производств в отношении несовершеннолетних, отсутствует.

Как отметил Василий Кузь, у него есть доказательства вмешательства в распределение дел, поскольку указанные вмешательства зафиксированы в отчетах и ​​протоколах автоматизированного распределения дел.

Кроме того, о вмешательстве свидетельствуют и результаты аудита, проведенного Государственной судебной администрацией после ознакомления с проблемами Франковского районного суда по итогам 2019-2021 годов.

Согласно аудиту ГСА в 2019-2021 годах в суде было зафиксировано:

58 548 случаев внесения изменений в справочник «Специализация судей» в КП «Д-3» суда без соответствующих решений собрания судей суда

135 случаев несвоевременной регистрации судебных дел

142 случая несвоевременного проведения автоматизированного распределения судебных дел в КП «Д-3»

2754 случая проведения повторного автоматизированного распределения дел в КП «Д-3»

в базе данных КП «Д-3» Франковского районного суда обнаружен логин, который не был «привязан» к конкретному работнику суда, однако был наделен широкими операционными возможностями без соответствующего приказа руководителя аппарата суда

констатировано отсутствие должного внутреннего контроля со стороны лиц, занимавших должность или исполнявших обязанности руководителя аппарата суда по работникам аппарата суда относительно полноты и своевременности внесения данных в КП «Д-3», что привело к нарушениям в работе автоматизированной системы суда

Так же, как сообщил Василий Кузь, 9 декабря 2021 года состоялось собрание судей суда, по итогам которого был констатирован факт несанкционированного вмешательства в автоматическую систему делопроизводства суда. Также, собранием судей было принято решение обратиться к ВСП и к Генеральному прокурору.  

По собственной инициативе Василия Кузя по фактам вмешательства в деятельность судебных органов и фактам вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота были зарегистрированы уголовные производства по ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) и ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в органах и учреждениях системы правосудия) Уголовного кодекса.

Впрочем, пока результаты расследования отсутствуют.

29 июня указанное сообщение судьи Василия Кузя должно было рассматриваться на заседании Высшего совета правосудия.

Впрочем, сам судья попросил ВСП пока отложить рассмотрение его обращения для более качественной подготовки к заседанию Совета правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси