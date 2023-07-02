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Президент сможет возвращать представления о назначении судей: в Раду внесли проект во исполнение решения СНБО

17:00, 2 июля 2023
Верховной Раде во исполнение решения СНБО предлагается определить особенности назначения на должность судьи во время войны.
Президент сможет возвращать представления о назначении судей: в Раду внесли проект во исполнение решения СНБО
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Президент Владимир Зеленский сможет возвращать представления о назначении судей. Так, во исполнение решения СНБО 29 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 9439 о внесении изменений в Раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения. Авторами законопроекта выступают народные депутаты Денис Маслов, Максим Дырдин, Николай Стефанчук и другие.

Как отмечается, обеспечить национальную безопасность Украины и национальные интересы усматривается целесообразным путем введения на период военного положения и года после окончания или отмены такого военного положения, временных особенностей порядка назначения лиц, претендующих на должность судьи.

Эти нормы должны относиться ко всем представлениям о назначениях, которые были внесены Высшим советом правосудия Президенту Украины или будут внесены в период их действия.

Так, в пункте 58 Заключительных и переходных положений Закона предлагается установить, что временно в течение срока действия военного положения, а также в течение одного года со дня его прекращения или отмены, как исключение из положений статьи 80 настоящего Закона, Президент Украины может вернуть представление о назначении судьи на должность Высшего совета правосудия для повторного рассмотрения в случае получения от Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении лица, в отношении которого внесено представление, информации, свидетельствующей о совершении таким лицом действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести вред национальным интересам.

К возвращенному представлению обязательно прилагается информация, полученная от Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, которая стала основанием для такого возвращения.

Также в пункте 23-6 предлагается определить, что в случае возвращения Президентом Украины представления о назначении лица на должность судьи в соответствии с пунктом 58 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", Высший совет правосудия повторно рассматривает вопрос внесения Президенту Украины представления о назначении лица на должность судьи.

Повторное рассмотрение Высшим советом правосудия представление о назначении на должность судьи, возвращенного Президентом Украины, осуществляется в порядке, определенном статьей 36 настоящего Закона.

На заседание Высшего совета правосудия по повторному рассмотрению представления о назначении на должность судьи приглашается представитель Службы безопасности Украины, НАБУ соответственно, а также лицо, в отношении которого рассматривается внесение повторного представления.

Решение о повторном внесении Президенту Украины представление о назначении судьи на должность считается принятым, если за него проголосовало не менее 14 членов Высшего совета правосудия.

По результатам повторного рассмотрения Высший совет правосудия может принять решение об отказе во внесении Президенту Украины представления о назначении судьи на должность в соответствии с пунктом 1 части девятнадцатой статьи 79 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» только на основании обоснованных сведений, полученных Высшим советом правосудия в предусмотренном законом порядке, если такие сведения не являлись предметом рассмотрения Высшего совета правосудия.

Автор: Наталья Мамченко

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