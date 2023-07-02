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  1. У світі

У США вважають, що штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн

12:40, 2 липня 2023
У найближчі 10-15 років приблизно третина найсучасніших збройних сил світу буде роботизованою.
У США вважають, що штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн
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Збройні сили Сполучених Штатів Америки планують оприлюднити нову доктрину стосовно модернізації, яка включатиме використання робототехніки та штучного інтелекту. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, передає Голос Америки.

Очікується, що через 10-15 років приблизно третина найсучасніших збройних сил світу буде роботизованою.

За його словами, США прагнуть оптимізувати використання сучасних технологій, в тому числі, і штучного інтелекту, для ведення війни. Це робиться, щоб «стримати війну великих держав». В червні цього року генерал вже піднімав цю тему і заявляв, що ШІ матиме «фундаментальний вплив» на військових.

Міллі також заявив, що темпи наближення доступу нових технологій «стрімко приближається».

«Це технологія, яку наші опоненти використовуватимуть проти нас, і нам буде вигідно дістатися туди першими», - зазначив генерал.

Також він додав, що в найближчі 10-15 років приблизно третина найсучасніших збройних сил світу буде роботизованою. Це буде використовуватись в безпілотних апаратах, наприклад, в морських, повітряних або наземних.

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