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  1. В мире

К Земле летят сразу несколько огромных астероидов, наибольший размером со стадион

22:00, 3 июля 2023
В июле мимо Земли пронесутся пять огромных астероидов.
К Земле летят сразу несколько огромных астероидов, наибольший размером со стадион
Фото: Live Science
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К Земле мчатся 5 астероидов. Самый маленький из них – размером с частный дом, а самый большой имеет диаметр стадиона, сообщает NASA.

Так, 3 июля мимо Земли на расстоянии 685 тысяч километров пролетит астероид под названием 2023 MT1. Его размер небольшой по сравнению с другими небесными телами. Он с размером частный дом.

В среду, 5 июля, рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид, получивший название 2023 HO6. Известно, что космический объект длиной около 171 м движется к нашей планете с невероятной скоростью 27 972 км/ч. Расстояние от него до Земли составит около 2,05 млн км.

6 июля, в четверг к нашей планете приблизится астероид 2023 ME4. Его размеры соизмеримы с габаритами самолета. Максимальное сближение с Землей 706 тысяч километров. Также в эту дату пролетит мимо нас и "близнец" упомянутого выше астероида, но у этого другое название 2023 LH2.

И наконец-то 7 июля огромнейший астероид размером со стадион под названием 2019 LH5 пролетит мимо нашей планете на расстоянии 3,550 000 километров.

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