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  1. У світі

До Землі летять відразу декілька величезних астероїдів, найбільший розміром зі стадіон

22:00, 3 липня 2023
У липні повз Землю пронесуться п'ять величезних астероїдів.
До Землі летять відразу декілька величезних астероїдів, найбільший розміром зі стадіон
Фото: Live Science
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До Землі мчать 5 астероїдів. Найменший з них - розміром з приватний будинок, а найбільший має діаметр стадіону, повідомляє NASA.

Так, 3 липня повз Землю на відстані 685 тисяч кілометрів пролетить астероїд під назвою 2023 MT1. Його розмір невеликий, порівняно з іншими небесними тілами. В діаметрі він як приватний будинок.

У середу, 5 липня, поряд із Землею пролетить потенційно небезпечний астероїд, який отримав назву 2023 HO6. Відомо, що космічний об'єкт довжиною близько 171 м рухається до нашої планети з неймовірною швидкістю 27972 км/год. Відстань від нього до Землі становитиме близько 2,05 млн км.

6 липня, у четвер до нашої планети наблизиться астероїд 2023 ME4. Його розміри можна порівняти з габаритами літака. Максимальне зближення із Землею 706 тисяч кілометрів. Також у цю дату пролетить повз нас і "близнючок" згаданого вище астероїда, але у цього інша назва 2023 LH2.

І нарешті 7 липня величезний астероїд розміром зі стадіон під назвою 2019 LH5 пролетить повз нашу планету на відстані 3,550 000 кілометрів.

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