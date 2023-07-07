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Министр экономики Юлия Свириденко дала срочное поручение по проверке Национального агентства по аккредитации: не сделают ли виновными «предшественников»

«Судебно-юридической газете» стало известно, что государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук и нынешний глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк в разное время возглавляли Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, и есть большие риски по объективности результатов проверки НААУ.

Возвращение переданных из-за военной агрессии гражданских дел в суды, восстанавливающие подсудность, не предусмотрено законом, — глава КГС ВС Борис Гулько

Председатель КГС Верховного Суда Борис Гулько обратился к адвокатскому сообществу: передать назад гражданские дела в суды, восстановившие подсудность, невозможно в силу закона.

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  1. В мире

В Румынии будут тренировать украинских пилотов истребителей F-16, — принято решение

13:30, 7 июля 2023
В Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов F-16.
В Румынии будут тренировать украинских пилотов истребителей F-16, — принято решение
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В Румынии подтвердили, что страна откроет региональный обучающий центр для пилотов истребителей F-16. Решение 6 июня принял Высший совет обороны Румынии.

Центр будет доступен партнерам по НАТО и Украине.

«В ходе заседания проанализировали участие Румынии в новом трансатлантическом проекте – в создании в нашей стране центра подготовки пилотов для эксплуатации самолетов F-16. Вместе с другими союзниками и компанией, разрабатывающей этот истребитель, в Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов, которые будут летать на них», — заявил Высший совет обороны Румынии.

В центре будут обучать румынских пилотов, эксплуатирующих самолеты F-16, а позже объект откроют для участия пилотов из стран-союзников и стран-партнеров НАТО, включая Украину.

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