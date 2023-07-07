В Румынии будут тренировать украинских пилотов истребителей F-16, — принято решение

В Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов F-16.

В Румынии подтвердили, что страна откроет региональный обучающий центр для пилотов истребителей F-16. Решение 6 июня принял Высший совет обороны Румынии.

Центр будет доступен партнерам по НАТО и Украине.

«В ходе заседания проанализировали участие Румынии в новом трансатлантическом проекте – в создании в нашей стране центра подготовки пилотов для эксплуатации самолетов F-16. Вместе с другими союзниками и компанией, разрабатывающей этот истребитель, в Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов, которые будут летать на них», — заявил Высший совет обороны Румынии.

В центре будут обучать румынских пилотов, эксплуатирующих самолеты F-16, а позже объект откроют для участия пилотов из стран-союзников и стран-партнеров НАТО, включая Украину.

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