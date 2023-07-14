В рф после попытки мятежа задержали Суровикина и 12 офицеров, - WSJ

Отмечается, что около 15 офицеров отстранили или уволили.

В рф задержали 13 высокопоставленных военных, в том числе и генерала Сергея Суровикина из-за неудачного мятежа Евгения Пригожина. Кроме того, 15 офицеров отстранили или уволили. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

СМИ отмечает, что Суровикин был задержан через несколько часов после начала мятежа. Теперь его удерживают в Москве. Однако ему не предъявлено обвинение в совершении преступления.

Он не был в СИЗО, но, по информации издания, проходил неоднократные допросы, поскольку следователи выясняли его роль в "бунте".

Один из источников WSJ утверждает, что Суровикин знал о планах восстания, но не участвовал в мятеже. Его могут отпустить, когда Путин решит, что делать с последствиями мятежа.

В рф задержали для допроса не менее 13 старших офицеров, некоторых из них позже отпустили.

Заместитель Суровикина Андрей Юдин и заместитель начальника военной разведки Владимир Алексеев также были задержаны, но позже отпустили. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, их передвижения ограничены и находятся под надзором.

Среди других задержанных - бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, ранее занимавший должность заместителя министра обороны, а в конце апреля присоединился к ЧВК "Вагнер".

The Wall Street Journal омтечает, что пока ни Кремль, ни Минобороны рф не ответили на запросы издания о комментариях.

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