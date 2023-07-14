У рф після спроби заколоту затримали Суровікіна і 12 офіцерів, — WSJ

Зазначається, що близько 15 офіцерів відсторонили або звільнили.

У рф затримали 13 високопоставлених військових, зокрема й генерала Сергія Суровікіна через невдалий заколот Євгена Пригожина. Крім того, 15 офіцерів відсторонили або звільнили. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

ЗМІ зазначає, що Суровікіна затримали через кілька годин після початку заколоту. Тепер його утримують у Москві. Однак йому не висунули звинувачень у скоєнні злочину.

Він не перебував у СІЗО, але, за інформацією видання, проходив неодноразові допити, оскільки слідчі з'ясовували його роль у "бунті".

Одне із джерел WSJ стверджує, що Суровікін знав про плани повстання, але не брав участі в заколоті. Його можуть відпустити, коли Путін вирішить, що робити з наслідками заколоту.

У рф затримали для допиту щонайменше 13 старших офіцерів, деяких з них пізніше відпустили.

Заступник Суровікіна Андрій Юдін і заступник начальника військової розвідки Володимир Алексєєв також були затримані, але пізніше їх відпустили. Вони відсторонені від виконання службових обов'язків, їхні пересування обмежені, і вони перебувають під наглядом.

Серед інших затриманих – колишній генерал-полковник Михайло Мізінцев, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони, а наприкінці квітня приєднався до ПВК "Вагнер".

The Wall Street Journal зазначає, що наразі ні Кремль, ні Міноборони рф не відповіли на запити про коментарі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.