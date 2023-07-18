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В Москве мужчина пытался сжечь мавзолей Ленина

09:29, 18 июля 2023
В здание Мавзолея Ленина бросили коктейль Молотова.
В Москве мужчина пытался сжечь мавзолей Ленина
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В ночь на вторник, 18 июля, мужчина пытался поджечь здание мавзолея Ленина в центре Москвы - он бросил в здание коктейль Молотова. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Стало известно, что бутылка с горючей смесью попала в ограждение, но возгорания не произошло.

Позже мужчину задержала полиция страны-оккупанта.

По данным пропагандистским СМИ, поджигатель якобы находился в «неадекватном состоянии».

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