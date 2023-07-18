У Москві чоловік намагався спалити мавзолей Леніна

У будівлю мавзолею Леніна кинули коктейль Молотова.

У ніч проти вівторка, 18 липня, чоловік намагався підпалити будівлю мавзолею Леніна у центрі Москви - він кинув у будівлю коктейль Молотова. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Стало відомо, що пляшка з горючою сумішшю потрапила в огорожу, але спалаху не сталося.

Згодом чоловіка затримала поліція країни-окупанта.

За даними пропагандистським ЗМІ, палій нібито перебував у «неадекватному стані».

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